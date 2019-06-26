تصدير 600 ألف برميل نفط لإيطاليا

جرى يوم الثلاثاء تصدير 600 ألف برميل من النفط الخام إلى إيطاليا على متن ناقلة النفط أليسكا عبر ميناء البريقة النفطي، ومن المفترض أن تصل أليكسا التي تحمل علم جزر السيشل الساعات المقبلة إلى وجهتها.

وكان مصدر ملاحي قد قال الجمعة الماضية لـ 218 إن ليبيا تستعد السبت لتصدير مليون و200 ألف برميل من النفط إلى إيطاليا.

وأضاف ذات المصدر أن الشحنة ستتم عبر ميناء الزويتينة بكمية قدرها 600 ألف برميل بالإضافة إلى شحنة مماثلة من ميناء البريقة الأسبوع الماضي وبذلك ستكون شحنة أليكسا هي الثانية التي تصل إلى إيطاليا خلال أسبوع.

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