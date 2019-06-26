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الساعدي: المدافعين عن العاصمة يواجهون حلف ضد الأمة الاسلامية ومصالحها ومقدساتها

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة المقرب من الصادق الغرياني والقيادي بدار إفتاء المؤتمر العام سامي الساعدي المكنى ”أبو المنذر” إن من وصفهم بـ”المدافعين عن العاصمة طرابلس” (مسلحي الوفاق المدعومين من عدد من المطلوبين محلياً ودولياً) يواجهون حلف ضد الأمة الاسلامية ومصالحها ومقدساتها.

الساعدي الذي جلب فتاوى القتل واستباحة دماء المؤيدين للقوات المسلحة في تسجيلات صوتية نشرتها المرصد في وقت سابق أشار إلى أن دور البعثة الأممية لا يجب أن يتعدى دور المكمل وليس الأصيل، مبدياً رفضهم بأن يكون المبعوث الأممي أو أي مندوب آخر هو الحاكم الفعلي عسكري أو سياسي في ليبيا.

وقال  :”أن الفساد بدأ منذ الفترة التي إستلم بها ليون وقبوله بالرشوة من بعض الدول الإقليمية التي تعد طرف في النزاع الليبي حيث غذت هذا الصراع ودعمت الطرف الظالم والمعتدي، المفتي وضح هذه القضية كثيراً وطلب منهم رص الصفوف فمن أراد أن يعتدي ويرهن البلاد للعدو أو يصادر حق الناس ويعتدي على أمنهم وممتلكاتهم وبيوتهم يجب على الآخرين الوقوف لهم بالمرصاد”.

وأكد على أن حكومة الوفاق مازالت ضعيفة ودورها في الجبهات أيضاً قليل بدليل عدم إنفاقها للمال بهذا الشأن، مجدداً مطالبته لما وصفهم بـ”المخلصين في الوفاق” إلى  تنظيف مفاصل الدولة.

الساعدي حذّر الوفاق من تغلغل من وصفهم بـ”العدو المندس” في مفاصل الدولة لأنه سيعرقل وسائل النصر وسبل الوصول له.

وعلق على مخاطبة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا نظيرة القبرصي لوقف منح أربعة من أبناء المشير حفتر جوازات سفر قبرصية قائلاً:”وردت لنا معلومات بأن هناك بعض الموظفين في السفارة لم يقوموا بإيصال المراسلة وهذا أمر إجرائي بسيط لكنه يعرقل قرار مهم لأنه أحياناً يكون قرار مفصلي لحسم المعركة لصالحك” ، وهذه الادعاءات قد نفاها وزير الخارجية القبرصي بشكل قاطع في تصريح نشرته المرصد في وقت سابق .

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هذا عينة من عينات الانسجة التالفة المتحالفة من جماعة حكومة الوفاق!!
    حتى يستيقظ النائمون فليقرأوا هراءه وانظروا من هم حكومة وفاق التطرف مع المليشيات

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  • نفس كلام سلطان الدعارة اردوجان لدعم مرشه الساقط لبلدية إسطنبول وسخر منه مستشاروه الذين طلبوا منه اخر أسبوع الابتعاد عن حملة نرشح الحزب لانه يضر بالمرشح وبالطبع عندما يتصور عذا الاخوانى المفلس انه يمثل الإسلام فهو ابعد الناس عن خلق الإسلام وان كان يعلمها ويعمل عكسها فهو منافق وان كان لا يعلمها وهو جاهل فليصمت وان كنت اخبرك بمصيرك انت والصادق الغريانى فانت من بين اول من تسعر بهم النار أيها الحمار يوم القيامة ولا تتصور ان امثالك من الاخوان المفلسين المتنطعين الخوارج لم يخبرنا عنهم رسولنا الكريم لقد وصف لنا صفاتكم وصفا دقيقا فانت من الذين قال عنهم الرويبضة اى التافه الذى يتكلم في امر العامة صدقت يارسول الله لو كان بيننا اليوم لامر بقطع رأسك القذرة التي تبث سموم الإرهاب وتخرض على سفك دماء المسلمين

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  • هذا الشيطان اللعين يعمل لحساب تحالف ضرار المكون من تركيا وقطر لتفريق المسلمين ويقبض الثمن من عرق داعرات تركيا اللاتى تدفعن 4 مليار ليرة للخزينة العامة هماك ولم يترك المنافقون بابًا إلا وطرقوه نكاية في الإسلام، حتى أبواب الشريعة ودعاوى إقامة الشعائر، ومنها ما فضحته سورة “التوبة” بشأن قصد مسجد الضرار، الذي عناه الله – سبحانه بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَارًا وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ * أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 107-110 ].
    وفي التفسير أنهم كانوا اثني عشر رجلاً من المنافقين بنوا مسجداً يضارُّون به مسجد قباء وهو قوله: ﴿ ضرارا وكفرا ﴾ بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ﴿ وتفريقاً بين المؤمنين ﴾ يفرِّقون به جماعتهم لأنهم كانوا يصلُّون جميعاً في مسجد قباء فبنوا مسجد الضِّرار ليصلِّي فيه بعضهم فيختلفوا بسبب ذلك ﴿ وإرصاداً ﴾ وانتظاراً ﴿ لمن حارب الله ورسوله من قبل ﴾ يعني: أبا عامرٍ الرَّاهب كان قد خرج إلى الشَّام ليأتي بجندٍ يحارب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى المنافقين أن ابنوا لي مسجداً ﴿ وليحلفنَّ إن أردنا ﴾ ببنائه ﴿ إلاَّ ﴾ ﴿ الحسنى ﴾ وهي الرِّفق بالمسلمين والتَّوسعة عليهم فلمَّا بنوا ذلك المسجد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فيصلِّي بهم في ذلك المسجد فنهاه الله عز وجل.

    كان طريق القرآن في مواجهة هذا الأسلوب النفاقي القذر غايةً في الوضوح والحزم والقوة؛ فقد هَتك ستار المنافقين بإيضاح قصد بناء الضرار الذي أحدثوه؛ والمتمثل بمضارة المؤمنين من خلال تفريق جماعتهم. فلا مجال لإحسان الظن، يقول الله – تعالى -: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ [محمد: 30]، قال أهل العلم: قَول الْإِنْسَان وَفعله دَلِيل على نِيَّته، والفعل أصدق القول.

    فالشعارات لا تغير الحقائق وإن رُوِّجت بالألقاب الشرعية، والقول لا يغلب الفعل: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 11-12]. وتَرْكُ شهود مشاريع ضرار المنافقين – بعد فضح أمرها – من أقوى ما يُردعون به، ويُرتاب به بناؤهم: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة: 108]؛ إذ لربما أضفى حضورُ الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصلاتُه لشعار الغدر حقيقةً يُفتن بها الناسُ، ويروج بها الباطل. كما أن الواجب عند القدرة والتمكين إزالةُ بناء الضرار وإراحةُ الوجود منه بعدما انجلت حقيقته وتميّزَ أهله، وذاك ما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم -؛ حسماً لمادة الفتنة، وإخماداً لنارها.

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