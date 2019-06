عاد قسم المرور والترخيص بمدينة درنة، للعمل وتقديم خدماته للمواطنين، بعد توقف لثماني سنوات، حيث تعرض القسم للحرق والإتلاف.

وقال رئيس قسم المرور والترخيص درنة، المقدم موسى العوكلي، في تصريحات تليفزيونية، إن الإجراءات التي يتخذها القسم في الوقت الحالي لاستخراج اللوحات المعدنية ورخص القيادة هي في متناول الجميع وتسير بشكل سلس.

The post درنة… عودة قسم المرور والتراخيص للعمل بعد 8 سنوات من التوقف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية