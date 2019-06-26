استعادة سيارات إطفاء مسروقة بتاجوراء

استعادت قوات فرع إدارة الدعم المركزي بتاجوراء، سبع سيارات إطفاء الأربعاء، كانت أبلغت عنها أمس هيئة السلامة الوطنية في طرابلس.

وأوضحت حساب وزارة داخلية الوفاق بفيسبوك، أن الأجهزة الأمنية استرجعتها عقب مداهمة مزرعة جنوب طرابلس في الطريق السريع، مشيرة إلى تعطل خمس من السيارات المسروقة.

وأضافت الوزارة أن المتهمين في تلك الواقعة استغلوا عدم استقرار الأوضاع، والاشتباكات الدائرة في العاصمة لارتكاب جريمتهم وفق قولها.

وتذكر داخلية الوفاق أن السيارات لم تلحقها غير أضرار طفيفة مشيرة إلى أن المداهمة وقعت بناء على معلوات تلقاها الفرع، كما ثمنت في الوقت نفسه الجهود الأمنية المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار، وضبط الخارجين عن القانون.

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