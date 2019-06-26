هيئة الرّقابة الإدارية تبحث مشاكل المجلس التسييري لبلدية المرج

البيضاء 26 يونيو 2019 (وال)- عقد رئيس هيأة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الأستاذ عبد السلام الحاسي، اجتماعًا ضم أعضاء المجلس التسييري لبلدية المرج.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات، استعراض المشاكل التي تُواجه بلدية المرج، فيما يخص نقص الإمداد المائي، ومشاكل الصرف الصحي، والإجراءات التي اتخذها المجلس البلدي المرج لمعالجة هذه المشاكل.

وأكد الأستاذ عبد السلام الحاسي متابعة كافة المشاكل التي يُعاني منها المواطن في بلدية المرج، والتي من أهمها مشكلة المياه. (وال- البيضاء) أ ف/ ر ت

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