وزير الخارجية الصيني: نأمل عودة سفارتنا لمباشرة أعمالها من داخل طرابلس

استقبل مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” بالعاصمة الصينية بكين وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الوزاري لمتابعة قمة أفريقيا الصين التي عقدت في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وقدم سيالة للوزير الصيني شرحا مستفيضا للأوضاع الراهنة في ليبيا والعدوان الذي تمر به العاصمة طرابلس منذ بداية أبريل الماضي والجهود المبذولة من قبل حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار وبسط الأمن من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية.

على صعيد آخر أكد معالي وزير الخارجية لنظيره الصيني رغبة دولة ليبيا في عودة السفارة الصينية لمباشرة أعمالها من داخل العاصمة طرابلس ودعوة الشركات الصينية للعودة لاستكمال مشاريعها التي تعاقدت على تنفيذها والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا في مجالات البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز.

