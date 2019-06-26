سالفيني لـ باشاغا: نعارض جميع أشكال تدخل الحكومات الأجنبية بالشأن الليبي

ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأربعاء نظيرة الإيطالي ماتيو سالفيني بمقر الوزارة في قصر “ڤيمينالي”.

وزارة الداخلية الإيطالية أشارت في بيان لها أن جدول أعمال اللقاء شمل الإطلاع على تطورات الوضع الليبي والالتزام الإيطالي بالاستقرار السياسي في البلاد بعد التحرك نحو طرابلس في أبريل الماضي.

وذكر بيان الداخلية أن الاجتماع كان فرصة لإعادة التأكيد على معارضة جميع أشكال التدخل من جانب الحكومات الأجنبية بالشأن الليبي وتأكيد دور إيطاليا الريادي في عملية السلام.

وجرى اللقاء وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية بحضور مدير نظام معلومات أمن الجمهورية (Aise) لوتشانو كارتا.

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