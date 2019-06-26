محكمة استئناف بنغازي تنتخب عضو المجلس الأعلى للقضاء

بنغازي 26 يونيو 2019 (وال)- عقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف بنغازي، اجتماعها لانتخاب عضو المجلس الأعلى للقضاء عن محكمة استئناف بنغازي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر المحكمة برئاسة رئيس المحكمة المستشار محمد الفارسي، وبحضور مستشاري المحكمة، انتخاب واعتماد الأستاذ المستشار فرج علي جبريل البرغثي، عضوًا للمجلس عن محكمة استئناف بنغازي، متمنين له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤوليته الجديدة. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال