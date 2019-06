صنع الله يلتقي عميد بلدية بني وليد

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بعميد بلدية بني وليد، سالم انوير، بمقر المؤسسة بطرابلس، وذلك لمناقشة احتياجات البلدية وبحث إمكانية تضمينها لبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها المؤسسة.

وسلّط المهندس صنع الله الضوء على المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها حاليّا في كافّة أرجاء البلاد، وخاصةً في الجنوب الليبي، وذلك من خلال برامج التنمية المستدامة.

كما أكّد صنع الله على ضرورة استمرار تطوير المساهمات القيمة للمؤسسة في تنفيذ العديد من البرامج البلدية في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، وحرصا منها على تطبيق سياسية “الجار الطيب” في المناطق المجاورة للحقول النفطية والعديد من المناطق الاخرى بالتنسيق مع مختلف المجالس البلدية، وحسب أولويات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بما في ذلك البرامج الصحية والتعليمية.

وأشاد سالم انوير بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان استمرار تدفق النفط والغاز، ومواصلة تقديم الدعم للبلديات للرفع من اداء المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وأكد على أهمية إحلال الأمن في جميع المواقع النفطية، وضرورة تحييد المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة، وذلك من أجل ضمان استمرار الإنتاج .

