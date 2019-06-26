اللواء عبد الكريم هدية يبحث سيّر عمل هيأة أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة

بنغازي 26 يونيو 2019 (وال)- عقد الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء عبد الكريم هدية، اجتماعًا مع رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة، عميد ركن غيث الشريدي.

وقال رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين عميد ركن غيث الشريدي، إن اللقاء جاء بناءً على تعليمات سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، لدعم الشرائح المستهدف، وفي إطار تفعيل القوانين واللوائح المنظمة للشرائح المستهدفة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لهم.

وأضاف عميد ركن غيث الشريدي، أن الأمين العام اللواء عبد الكريم هدية، أبدى تأييده الكامل لدعم الهيئة، وذلك من خلال عرض المقترحات المقدمة من الهيئة على القائد العام ضمن إطار دعم الفئات المستهدفة.

من جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة حمد المالكي، إن الهيئة تسعى لخلق قنوات اتصال مع كافة الجهات المعنية، لتفعيل هذه القوانين التي من شأنها النهوض بأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة.

وطالب حمد المالكي كافة الشرائح المستهدفة، للوقوف مع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة للنهوض بها. (وال – بنغازي) ب ف/ ر ت

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