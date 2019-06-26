الحويج يتفق مع الإتحاد العام للطلبة العرب على إقامة فعاليات حول دور الطلاب في محاربة الإرهاب

ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي ابراهيم الحويج أمس الثلاثاء مع أحمد امبارك الشاطر رئيس الاتحاد العام للطلبة العرب ومقره دمشق سوريا.

رئيس الاتحاد العام أطلع الحويج وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية المؤقتة على آخر المستجدات في العمل النقابي الطلابي والشبابي العربي عامة وفي سوريا بشكل خاص.

وتم الاتفاق على إقامة أنشطة وفعاليات عربية ودولية حول دور الطلاب والشباب في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف الذي استهدف بشكل خاص هذه الشريحة الهامة من المجتمع العربي الذي تمثل فيه أكثر من 60%.