السيسي يبحث مع رئيس جمهورية غانا مستجدات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء مع رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو مستجدات الأوضاع في ليبيا.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي صرح بأن السيسي أكد على مواصلة التنسيق حول سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وشدد السيسي على حرص مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الإفريقية الاستراتيجية في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي.

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