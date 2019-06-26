البدء بالتعاد مع 500 عنصر طبي مصري

باشرت لجنة استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة التابعة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة عملها من مصر لغايات التعاقد مع 500 عنصر طبي من الجنسية المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” في البيضاء، عن مدير إدارة المستشفيات بالوزارة قوله إن عمل اللجنة يخضع لمراقبة وتوصيات من وزير الصحة سعد عقوب، مؤكدا في ذات الوقت أن صدور قرار اللجنة جاء من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات.

ولم توضح الوزارة إذا كانت العناصر الليبية الطبية والطبية المساعدة المتقدمة لمراكز الباحثين عن العمل تمت مراجعتهم والتحقق من خبرتهم أم لا.

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