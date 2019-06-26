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البدء بالتعاد مع 500 عنصر طبي مصري

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت لجنة استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة التابعة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة عملها من مصر لغايات التعاقد مع 500 عنصر طبي من الجنسية المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” في البيضاء، عن مدير إدارة المستشفيات بالوزارة قوله إن عمل اللجنة يخضع لمراقبة وتوصيات من وزير الصحة سعد عقوب، مؤكدا في ذات الوقت أن صدور قرار اللجنة جاء من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات.

ولم توضح الوزارة إذا كانت العناصر الليبية الطبية والطبية المساعدة المتقدمة لمراكز الباحثين عن العمل تمت مراجعتهم والتحقق من خبرتهم أم لا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • الحمد لله الموضوع هذا بعيد على العاصمة طرابلس ،
    منا لا شك فيه تواجد عناصر وخريجين أطباء مصر ، وتؤكد لديهم اخطاء طبية واستغلال للمريض لابعد الحدود .ناهيك عن سرقك بعض الأجهزة الطبية من المستشفيات العامة ونقلها الخاصة لزيادة التكاليف مثل معدات لأسنان والتحليل السريع والرنين وغيره
    والحمد لله عناصر أطباء خريجين ليبيين ووطنيين ويراعون حق المواطن وتوجد رقابة وشرطة طبية مشرفة على العمل في المستشفيات العامة والخاصة .

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