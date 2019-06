المتوسط

ناقش وزير الـداخلية الـمفوض بحكومة الوفاق فـتحي باشاغا، اليوم الإربعاء، مع رئيس قسم الـتحقيقات الجنائية بمكتب النائب العام الـصديق الـصور، آليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وقسم التحقيقات الجنائية في قـضايا مكافحة الإرهاب والـجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمطلوبين جنائيا للقضاء.

كما تطرق الجانبان للعديد مـن الـمواضيع الأمـنية ذات الـطابع الـمشترك.

