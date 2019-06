السراج في الكونغو يناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا

المتوسط

ناقش رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء في برازافيل عاصمة الكونغو مع رئيس جمهورية الكونغو برازفيل دنيس ساسو نغيسو، مستجدات الوضع في ليبيا، وجهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى التي يرأسها الرئيس نغيسو والمعنية بإيجاد حل للأزمة في ليبيا في إطار مساع الاتحاد لإنهاء هذه الازمة.

من جانبه أكد الرئيس نغيسو بأنه لا حل عسكري للازمة الليبية، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي.

فيما أشار السراج إلى أنه منذ مشاركته في الاجتماع الرابع للجنة الأفريقية رفيعة المستوى الذي عقد في برازفيل في سبتمبر 2017، حدثت تطورات كثيرة، وعقدت اجتماعات عديدة نتج عنها تفاهمات إيجابية يمكن البناء عليها من بينها عقد المؤتمر الجامع في 14 ابريل، والذي كان الليبيون ينتظرون انعقاده بتفاؤل كمخرج للازمة.

وأكد أنه يدرك جيداً بأن الحل للازمة هو حل سياسي، ومن هنا جاءت المبادرة التي اطلقها للخروج من الازمة الراهنة والوصول إلى وضع سياسي مستقر وتبدأ بعقد ملتقى ليبي، يشارك فيه جميع الليبيين المؤمنين بالحل السلمي، ويمهد هذا الملتقى إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية هذا العام، وأن يساهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى جانب الأمم المتحدة، في إنجاح العملية الانتخابية.

