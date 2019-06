بوجواري يناقش مع ممثل اليونيسف المساعدات المقدمة لليبيا

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، ومدير مكتب اليونيسف لبرامج الطوارئ، مانويل فونتان، والممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبد الرحمن غندور، ووفد من منظمة اليونيسف في ليبيا جهود المنظمة فيما يخص المساعدات المقدمة للعائلات النازحة ودعم برامج التعليم.

من جانبه أكد مدير مكتب اليونيسف لبرامج الطوارئ، مانويل فونتان، عن أهمية وجود برنامج شامل لتقديم المساعدات للأسر النازحة من #تاورغاء ومتواجدة حاليا في بنغازي.

