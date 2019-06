أجرى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا رفقة السفير الليبي لدى الإتحاد الأوروبي والسفير الليبي لدى إيطاليا ووفد من وزارة الداخلية.

والتقى باشاغا خلال هذه الزيارة بنائب رئيس الوزارة ووزير الداخلية الإيطالي السيد ماثيو سالفيني، وتم خلال اللقاء التباحث حول عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وافاق التعاون بين الوزارتين.

