عميد عادل عبد العزيز يبحث الوضع الأمني بشكل عام في بنغازي

بنغازي 26 يونيو 2019 (وال)- عقد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بحضور مُعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية.

وأكد عميد عادل عبد العزيز خلال الاجتماع الذي حضره رئيس قسم البحث الجنائي، ورئيس قسم المرور والتراخيص، ورئيس قسم النجدة، ورئيس قسم التحريات العامة، ورئيس الخطة المرورية، ورئيس قسم التموين، ورئيس قسم مركبات الشرطة، أن استتباب الأمن في المدينة، يدل على فاعلية المراكز، والأقسام التي عملت على تأمين المدينة.

وأوضح عميد عادل عبد العزيز أن هناك حملات أمنية مُكبّرة على كورنيش المدينة، وعلى جميع المصايف البحرية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقوانين، حفاظاً على أمن وراحة المواطن في هذه الأماكن.

وتناول الاجتماع الوضع الأمني في المدينة، التي تتمتع بقدر عالٍ من الأمن والأمان، إلى جانب استعراض الإجراءات الأمنية التي مرت بعدة قضايا ومستجدياتها الأخيرة، والتنسيق بشأن وضع خطة أمنية مشتركة، وتشكيل لجنة قبض على الجُناة والمشتبه فيهم، للحد من مستوى الجريمة وللوصول إلى أعلى مستوى من الأمن. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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