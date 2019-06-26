معالي وزير الخارجية المؤقتة يستقبل رئيس الاتّحاد العام للطلبة العرب

البيضاء 26 يونيو 2019 (وال)- استقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج، رئيس الاتحاد العام للطلبة العرب مقرها العاصمة دمشق السيد أحمد أمبارك الشاطر.

هذا وأطلع رئيس الاتحاد العام معالي الوزير خلال اللقاء الذي أقيم أمس بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، على آخر المستجدات في العمل النقابي الطلابي والشبابي العربي عامة، وفي سوريا بشكل خاص.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامة أنشطة وفعاليات عربية ودولية حول دور الطلاب والشباب في محاربة الإرهاب، والفكر المتطرف الذي استهدف بشكل خاص هذه الشريحة الهامة من مجتمعنا العربي، الذي تُمثل فيه أكثر من 60 %. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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