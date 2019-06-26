البنزين والكهرباء .. المعادلة الصعبة

تصطف السيارات في مدينة رقدالين في انتظار أن يملأ أصحابها خزان وقود سياراتهم بالبنزين غير أن انقطاع التيار الكهربائي جعل من طوابير السيارات يمتد لما يقارب الكيلومترين.

ويقول المواطنون ممن تحدثوا لــ218 أنه على ما يبدو أن معادلة توفر الوقود والكهرباء أصبحت مستعصية وكأنها معادلة يصعب حلها على الجميع وعلى المواطن تقبلها .

فيما قال أصحاب المحطات وبعض المواطنين أن انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أربع عشرة ساعة بشكل متواصل يوميا شل الحركة في المدينة ما اضطر معه أصحاب المحال التجارية لاستخدام المولدات الكهربائية مكرهين للحفاظ على السلع من التلف.

وما يزيد من المعاناة والمرارة أنه وعلى مقربة من محطات البنزين يباع الوقود في غالونات؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الوقود ليبقى المواطن بين مطرقة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وسندان شراء الوقود بأسعار عالية.

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