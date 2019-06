تعرف على حزمة قرارات «مجلس وزراء المؤقتة»

قدم مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء، اجتماعه العادي الرابع لسنة 2019 م برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الهامة.

واستعرض دولة رئيس مجلس الوزراء كافة القرارات الموقعة، بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) لسنة 2017 م، بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 9 أبريل عام 2019 وحتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة.

حيث تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2019 م، بالإضافة لعرض واعتماد نموذج المتابعة الخاص بالاجتماع العادي الأول.

ومن بين القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء هي :

الحكم المحلي :

– الموافقة على إنشاء الفرع البلدي الملاحة، ويتبع بلدية طبرق.

– الموافقة على إنشاء الفرع البلدي عزاز، ويتبع بلدية أمساعد.

– الموافقة على معالجة المتأخرات المالية لمديري الفروع البلدية، ومختاري المحلات بالبلديات.

الصحة :

– الموافقة على رفع مستشفى تراغن القروي إلى مستشفى عام، ومنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

– الموافقة على مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ، كمركز تعليمي.

– الموافقة على تسمية مركز بنغازي الطبي لتشخيص وعلاج السكري إلى المركز الوطني لتشخيص وعلاج السكري.

الشؤون الاجتماعية :

– الموافقة على استثناء أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب المقيمين في ليبيا، من الرسوم المفروضة على عقود الزواج من الأجانب.

– الموافقة على صرف إعانة فئة المنفعة المنزلية المعانة لذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من تاريخ 1-1-2020.

الداخلية :

– الموافقة على منح الوزارة الإذن لإتمام مشروع تخطيط وهندسة المحاور المرورية بمدينة بنغازي، وعدد من المدن الليبية.

– الموافقة على منح الوزارة الإذن للتعاقد مع الأكاديمية العربية للدراسات المتطورة، والتعليم المستمر بجمهورية مصر العربية، للتعاون في مجال التدريب و التأهيل الأمني والإداري.

الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية :

– الموافقة على مقترح رسوم الخدمات البيطرية على السلع الموردة من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية.

الخارجية و التعاون الدولي :

– الموافقة على تشكيل لجنة تتولى دراسة تنظيم دخول العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا.

– الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لمعهد الدراسات الدبلوماسية بمدينة بنغازي.

الاقتصاد :

– الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (186) لسنة 2012، بتقرير بعض الأحكام بشأن الشركات المساهمة، من حيث رأس مال الشركات أو نسبة المساهمة والنسبة واجبة الدفع.

