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باشاغا والصور يبحثان ملف المطلوبين للقضاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الإربعاء، برئيس قسم التحقيقات الجنائية بمكتب النائب العام الصديق الصور.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك” إن الطرفين بحثا خلال الاجتماع التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وقسم التحقيقات الجنائية في قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى ملف المطلوبين جنائيا للقضاء، إضافة إلى العديد من المواضيع الأمنية ذات الطابع المشترك.

وكان الصور قال في تصريحات يناير الماضي إن قسم التحقيقات باشر التحقيق في كافة القضايا المُقدمة لديه، لافتاً إلى أن مسألة القبض على المطلوبين وملاحقتهم أمر يتعلق بالأوضاع الأمنية بالبلاد، ويختلف حسب المناطق، مبينا أن مرتكبي الجرائم مطلوبون لدى العدالة وستتم ملاحقتهم عاجلا أم آجلا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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