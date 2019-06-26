الثني يخصص 100 مليون دينار لتنفيذ مشاريع في بلدية أجدابيا

عقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، اجتماعا موسعا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، امبارك عثمان، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية بالمدينة، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة، إدريس المغربي، ووزير الحكم المحلي، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية.

حيث ناقش الاجتماع المشاكل العاجلة التي تمر بها البلدية في كافة القطاعات الخدمية الأساسية.

وبدوره شدد الثني على ضرورة التركيز على اختيار المشاريع التي يتم التعاقد عليها بشكل عاجل، لينتهي تنفيذها في نهاية شهر أكتوبر القادم، موجها تعليماته بتخصيص 100 مليون دينار ليبي لتنفيذ هذه المشاريع لصالح بلدية أجدابيا.

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