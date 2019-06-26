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ملخص عام لحالة الطقس في ليبيا ليوم الأربعاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 26 يونيو 2019 (وال)- تستقر درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع رطوبة نسبية عالية مع ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28 – 34) درجة مئوية، بينما تصل في الدواخل إلى (37) درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

الطقس مشمس، إلى قليل السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (27 – 32) درجة مئوية، وأما على الدواخل تصل إلى نحو (38) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء مشمس، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 37 – 45) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 40 – 43) درجة مئوية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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