ملخص عام لحالة الطقس في ليبيا ليوم الأربعاء

بنغازي 26 يونيو 2019 (وال)- تستقر درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع رطوبة نسبية عالية مع ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الجنوب.
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة
الطقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28 – 34) درجة مئوية، بينما تصل في الدواخل إلى (37) درجة مئوية.
بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده
الطقس مشمس، إلى قليل السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (27 – 32) درجة مئوية، وأما على الدواخل تصل إلى نحو (38) درجة مئوية.
الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
السماء مشمس، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 37 – 45) درجة مئوية.
الكفرة – تازربو – السرير
الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 40 – 43) درجة مئوية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت
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