شارك ديوان المحاسبة الليبي فعاليات اجتماع مدراء إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية المؤقتة تحت شعار ” الشراكة والتشبيك نجاعة و فاعلية” برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة وتحت إشراف وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبرئاسة السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج والسيد الدكتور عبد الرحمن الاحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019.

حضر عن الديوان المحاسبة الليبي مدير مكتب الإعلام والتعاون الدولي بالديوان خالد الطيب.

The post «المحاسبة الليبي» يشارك في اجتماع مدراء إدارات التعاون الدولي بالوزرات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية