إطفاء عام ( بلاك أوت ) على مدينة سرت بالكامل

تعرضت مدينة سرت ظهر اليوم الى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل نتيجة خروج بعض وحدات التوليد الرئيسية من الخدمة ، ادى الى الاطفاء التام ( بلاك اوت ) و أكد عدد من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء بسرت ان العمل جاري لإرجاع الكهرباء في الساعات القادمة .
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قناة ليبيا الاقتصادية
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