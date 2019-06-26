اخبار ليبيا الان

إطفاء عام ( بلاك أوت ) على مدينة سرت بالكامل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

تعرضت مدينة سرت ظهر اليوم الى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل نتيجة خروج بعض وحدات التوليد الرئيسية من الخدمة ، ادى الى الاطفاء التام ( بلاك اوت ) و أكد عدد من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء بسرت ان العمل جاري لإرجاع الكهرباء في الساعات القادمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك