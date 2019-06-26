إطفاء عام ( بلاك أوت ) على مدينة سرت بالكامل

تعرضت مدينة سرت ظهر اليوم الى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل نتيجة خروج بعض وحدات التوليد الرئيسية من الخدمة ، ادى الى الاطفاء التام ( بلاك اوت ) و أكد عدد من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء بسرت ان العمل جاري لإرجاع الكهرباء في الساعات القادمة .

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