تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لمشاريع ببلدية اجدابيا

خصصت الحكومة المؤقتة مئة مليون دينار ليبي لتنفيذ مشاريع خدمية لصالح بلدية اجدابيا لما لهذه البلدية من أهمية، وما تتمتع به من موقع استراتيجي يخدم كافة المدن والمناطق الليبية.

وذلك بعد عقد اجتماع موسع اليوم الأربعاء جمع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء مع عضو مجلس النواب عن الدائرة أدريس عبدالله المغربي، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا امبارك عثمان المنفي، وعدد من المسؤولين وناقش الاجتماع المشاكل العاجلة التي تمر بها البلدية في كافة القطاعات الخدمية الأساسية، فيما تم التشديد على ضرورة التركيز على اختيار المشاريع التي يتم التعاقد عليها بشكل عاجل و التي ينتهي تنفيذها في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام.

وتم التأكيد على ضرورة أن تكون إجراءات التعاقد مركزية بحيث تبرم مع الحكومة مباشرة و تكون الأولوية للشركات المنفذة في نطاق بلدية اجدابيا بشرط أن تكون قادرة على التنفيذ بحيث يسحب أي مشروع من الشركة في حال عدم شروعها في عمليات التنفيذ بعد أسبوع من استلامها للموقع وتكليف شركة أخرى قادرة على التنفيذ على وجه السرعة.

علما بأن هذه المشاريع العاجلة تكمن في ارتفاع منسوب المياه الجوفية واختلاطها بالمياه السوداء في المدينة، حيث سيتم تكليف مكتب استشاري مختص لتقديم دراسة توجد الحل النهائي لهذه المشكلة في حدود قيمة أجمالية قدرها مليون ونصف المليون دينار.

وكذلك تم إعطاء الأذن لتنفيذ صيانات عدد من المباني بالبلدية و استكمال تنفيذ عدد من المشاريع المتوقفه حسب الاولويات من الطرق والمدارس وفي مجال الصحة

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