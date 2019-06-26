عاجل .. القوات المسلحة تحبط هجوم المليشيات على محوري اليرموك ووادي الربيع

طرابلس 26 يونيو 2019 (وال)- ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة تصدت لهجوم كبير شنته مليشيات الإرهابية والإجرامية اليوم على محوري اليرموك ووادي الربيع.

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة “تم صد الهجوم، ودحر المهاجمين وتكبيدهم خسائر فادحه في معداتهم وأفرادهم، وكالعادة الهروب أمام الأبطال الأشاوس رجال قواتنا المسلحة، كما تم دحر قائد المليشيا المجرم أسامة الجويلي ومرتزقته، في محاولة التفافه الفاشلة في بوشيبه. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال