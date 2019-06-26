السيسي والرئيس الغاني يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة-العنوان

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية غانا “نانا أكوفو أدو”، أمس الثلاثاء مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن السيسي أكد على مواصلة التنسيق حول سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، كما شهد اللقاء التباحث حول أطر تعزيز العمل الأفريقي المشترك.

وشدد السيسي خلال اللقاء الذي عقد بالقاهرة على حرص مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الإفريقية الاستراتيجية في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي.

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