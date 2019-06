مدير إدارة شؤون الآليات يزور فرع الدعم المركزي تاجوراء

قام مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات عميد منصور كليب اليوم الإربعاء، بزيارة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء حيث كان في استقباله رئيس الفرع مقدم عبدالحكيم صالح.

وتأتي هذه الزيارة لتفقد الأليات التابعة للفرع بعد أن تم طلائها باللون المعتمد من قبل وزارة الداخلية ومدى جاهزية الفرع ومنتسبيه وألياته للعمل الميداني وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه الفرع،

حيث استمع مدير الإدارة الي شروح وافية من قبل رئيس الفرع بشأن الشاحنات الإطفاء الخاصة بهيئة السلامة الوطنية والتي تم ضبطها يوم الأمس الثلاثاء .

