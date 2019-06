الوطنية لحقوق الانسان تؤكد تواصل عمليات التعذيب للمعتقلين في السجون الليبية

المتوسط

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “اللجنة سجّلت خلال سنة 2019 تواصل عمليات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة أثناء الاعتقال والاستجواب والتحقيق والسجن، بالسجون الخاضعة لسلطة الجماعات والتشكيلات المسلحة وببعض من مؤسسات الإصلاح والتأهيل وبمراكز الإيواء للمهاجرين واللاجئين “.

وشددت اللجنة على ضرورة “التصدي لمثل هذه الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع، وهو المناخ الذي يسمح لهذه الانتهاكات أن تتواصل”.

وذكرت اللجنة في بيانها “بنص القانون رقم ( 10_لسنة 2013.م بشأن تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز) والذي يمنع التعذيب المعنوي والمادي وينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ويلزم الدولة بحماية كرامة الذات البشرية” .

وطالب اللجنة “جميع السلطات الليبية بالعمل على الايفاء بالتزاماتها تجاه حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، مؤكدة أهمية إنشاء هيئة او مؤسسة وطنية مستقلة تعني بشؤون ضحايا التعذيب ومكافحة آفة التعذيب والحد منها” .

واقترحت اللجنة جملة من الإصلاحات الإدارية والتشريعية والقضائية منها “الانضمام إلى اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة ، إنهاء حالة الإفلات من العقاب في الجرائم التعذيب والاخفاء القسري، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، التّصديق على التّصريح الاختياري المتعلّق بقبول أهليّة المحكمة الإفريقيّة للفصل في دعاوي يرفعها الأفراد أو المنظّمات غير الحكوميّة، إضافة إلى القيام بتدقيق خاصّ يشمل قضايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة بغاية إدراك أسباب الانحراف الوظيفيّ للقضاء في معالجتها ، تقنين حماية الشّهود وضّحايا التعذيب.

كما تضمنت المقترحات “تنقيح وإصلاح القانون الأساسيّ المنظّم للسّجون بما يدرج فيه وضع آليّات تضمن معالجة تظلّمات وشكاوى المساجين ، رصد الموارد اللّازمة لتحسين ظروف العمل ، والبنية الأساسية والتّجهيزات والخدمات المقدّمة للمساجين، وضع الإطار الطّبّي العامل بالسّجون تحت إشراف مباشر من قبل وزارة الصّحّة، معالجة ظاهرة الاكتظاظ بالسّجون ولاسيّما بالتّقليل أكثر ما يمكن من اللّجوء إلى الإيقافات التّحفّظية، إضافة إلى سدّ حاجيات ضحايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة ذات الطّابع المتأكّد ، ولاسيّما منها ما يتعلّق بالمساعدة النّفسيّة والطّبيّة ، وإستحداث مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب والانتهاكات ، وذلك لمعالجة الآثار النفسية والصحية لضحايا التعذيب”.

The post الوطنية لحقوق الانسان تؤكد تواصل عمليات التعذيب للمعتقلين في السجون الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية