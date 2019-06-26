شركة الكهرباء: الاعتداء على المحطات قد يتسبب في إظلام تام بالمنطقة الغربية

طرابلس-العنوان

حذرت الشركة العامة للكهرباء من احتمال حدوث إظلام تام للشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية، في حال تعرض المزيد من المحطات لاعتداءات.

وأوضحت الشركة أن التهجم على محطات الكهرباء يحول دون العدالة في طرح الأحمال، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات قد يترتب عنها إتلاف المواد الغذائية بالمحلات ومعاناة المرضى وتوقف المصانع التي توفر الأكسجين لهم.

وأشارت الشركة إلى تفاقم المشاكل أثناء إرجاع التغذية الكهربائية من حالة الإظلام التي قد تستغرق عدة أيام، بالإضافة إلى حدوث مشاكل فنية تؤدي إلى عدم رجوع الشبكة الكهربائية بنفس كفاءتها مع ارتفاع ساعات طرح الأحمال التي ربما ستفوق ما هي عليه في الوقت الحالي.

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