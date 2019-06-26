قوات الوفاق تهاجم خطوط إمداد الجيش الوطني في منطقتي القواسم و أبو شيبة بمدينة غريان

شنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، هجوما على خطوط إمداد قوات الجيش الوطني في منطقتي القواسم وأبو شيبة قرب مدينة غريان جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، وسط تضارب للأنباء بشأن السيطرة الفعلية على ارض الواقع وما يحدث بالمدينة.

وقال الملازم في المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، علي الغرياني، في تصريحات اعلامية، إن طائرات حكومة الوفاق شنت عدة غارات جوية على قوات الجيش الوطني بمنطقتي القواسم وأبو شيبة شمال مدينة غريان.

وأضاف الغرياني، أنه عقب القصف الجوي تقدمت قوة من المنطقة العسكرية الغربية واشتبكت مع قوات الجيش الوطني، التي انسحبت من منطقة القواسم عقب قصف بالمدفعية الثقيلة.

وصرح الضابط بالمنطقة العسكرية الغربية، بأن هذه العملية تهدف إلى قطع خطوط إمداد قوات الجيش الوطني القادمة من مدينة غريان، وإلى تخفيف الضغط على قوات الوفاق التي تتمركز في محاور طريق مطار طرابلس العالمي.

من جهته، أوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، اليوم الاربعاء أن القوات أجبرت قوات أسامة الجويلي على التراجع والفرار، عقب محاولتها الالتفاف حول منطقة بوشيبه بغريان.

وأضاف المركز أن قوات الجويلي حاولت في وقت سابق الالتفاف حول منطقة بوشيبه بغريان جنوب العاصمة طرابلس الا ان محاولتهم أنتهت بالفشل .

ومنذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق القائد العام لقوات الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، فيما اعلنت حكومة الوفاق الاستنفار للتصدي للهجوم.