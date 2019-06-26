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المسماري: تم نقل الطيار الأمريكي المقاتل في صفوف “الوفاق” إلى بلاده

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن ” القوات سجلت اليوم محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جبل غريان”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن ” القتال مازال دائر في أغلب المناطق خاصة مطار طرابلس الدولي”.

وأكمل المسماري، أن الطيار الذي تم القبض عليه في شهر مايو ليس برتغاليا لكنه أمريكي الجنسية

وأوضح أحمد المسماري، أن ” الطيار الأميركي المرتزق الذي اعتقل وهو يقاتل مع حكومة الوفاق تدرب في تركيا”.

وأضاف المسماري، أن ” الطيار الأميركي المعتقل اعترف بالعمليات التي ارتكبها ضد قواتنا”.

وأكمل المسماري، أن” الطيار الأمريكي تم نقله من الولايات المتحدة إلى تركيا ثم إلى مصراتة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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