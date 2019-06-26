الأمن في بنغازي.. إنجازات رغم العراقيل

ما تزال الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي مستقرة نسبيا حتى بعد الانتهاء من عمل الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين المدينة، وتعمل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة للحفاظ على أمن المواطن عبر تمركزات للأمن المركزي عند المفترقات الرئيسية بالشوراع.

ورغم التكليف الصادر بشأن ذهاب مجموعة من البحث الجنائي لتأمين الطريق الرابط بين مدينتي اجدابيا وسرت إلا أن مجهودات رجال البحث في بنغازي واضحة للعيان فأكثر من جريمة قتل وسرقة تم اكتشافها من قبل العناصر وضبط المتهمين بها وإحالتهم للجهات المختصة.

بدوره يقوم قسم النجدة في ضبط الشارع العام ومساندة الأجهزة الأمنية في عملها، بينما يعمل قسم المرور بحملات تفتيشية على المركبات التي لا تحمل إجراءات رسمية وضبط المخالفين إضافة إلى تسهيل حركة المركبات لاسيما في فترات الذروة.

ويتولى مركز شرطة الصابري مهاما عديدة بينها تأمين كورنيش المدينة الذي أصبح مقصدا لأهلها في فصل الصيف.

تقوم الأجهزة الأمنية في بنغازي بمجهودات كبيرة رغم الإشكاليات التي تواجههم مثل انتشار الأسلحة وقلة بعض الإمكانيات.

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