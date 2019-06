المتوسط

حذرت الشركة العامة للكهرباء، من حدوث إظلام تام للشبكة الكهربائية، في حال استمرار التهجم على محطات 220 ك. ف.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيحدث تفاقم للمشاكل ومعاناة المواطنين أثناء إرجاع التغذية الكهربائية من حالة الاظلام التي تستغرق عدة أيام، بالإضافة إلى حدوث مشاكل فنية تؤدي إلى عدم رجوع الشبكة الكهربائية بنفس كفاءتها وارتفاع في ساعات طرح الاحمال ربما تفوق ما هو موجود في الوقت الحالي .

كما أشارت الشركة إلى أن قيام بعض المواطنين بالدخول لبعض المحطات في المناطق وإجبارهم على عدم الطرح يسببُ وضعاً كارثياً على الشبكة الكهربائية، وهذا ما يسعى إليه أصحاب النفوس المريضة عبر تحريضهم المستمر يومي الأمس واليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

The post شركة الكهرباء تحذر من إظلام تام للشبكة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية