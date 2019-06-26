السراج: نُدافع عن “حلم الليبيين”

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن الجيش التابع للوفاق لا يدافع فقط عن العاصمة وسكانها بل يدافع أيضا عن حلم الليبيين في الدولة المدنية الديموقراطية، مشيرا إلى أن قواته تقدمت بكافة المحاور.

وأضاف السراج خلال لقائه رئيس جمهورية الكونغو برازفيل دنيس ساسو نغيسو، في العاصمة الكونغوية برازفيل، الأربعاء، أنه يدرك جيدا أن الحل للأزمة هو حل سياسي، لذلك أطلق مبادرته التي أطلقها للخروج من الأزمة الراهنة والوصول إلى وضع سياسي مستقر يبدأ بعقد ملتقى ليبي على أن يمهد الملتقى إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية هذا العام.

ووفق مكتب السراج الإعلامي، فقد دعا الأخير إلى مساهمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى جانب الأمم المتحدة، في إنجاح العملية الانتخابية. وأشار المكتب الإعلامي إلى ان رئيس الكونغو أعرب عن حرص بلاده على استقرار ليبيا.

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