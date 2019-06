المتوسط

رحب سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوزا، بالتعاون مع بلدية بنغازي في عدة مجالات.

وأوضح في تغريدة له اليوم الأربعاء “سررت بالحديث مع رئيس المجلس البلدي في بنغازي، صقر بوجواري، حيث بحثنا سبل التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد والصحة والشباب وتبادلنا وجهات النظر حول دور الانتخابات البلدية.

