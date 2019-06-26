“11 قضية” تجعل ساركوزي “رجل الفضائح”

وصفت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بـ”رجل الفضائح” بعد أن لاحقته قضايا فاق عددها 11 قضية خلال فترة توليه الرئاسة بين عامي 2007 و2012.

ومن أبرز القضايا التي تواجه ساركوزي قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل معمر القذافي، وقضية صفقات الفساد مع قطر، خاصة بعد أن نجح المحققون بإيجاد أدلة تدينه عبر مكالمات مسجلة من هواتف محمولة استخدمها هو ومحاميه تيري هرتسوغ، بعد خروجه من السلطة.

وشغلت قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي وسائل الإعلام الفرنسية التي نشرت شهادات حول القضية، ومنها موقع “بارت” الذي نشر عام 2016 اعتراف رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية السابق عبدالله السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية بأنه أرسل بنفسه 5 ملايين يورو إلى الحملة الانتخابية لساركوزي، وكذلك اعتراف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، بنقل حوالي 5 ملايين يورو إلى ساركوزي ومدير حملته كلود جيان.

وقرر القضاء الفرنسي بشكل نهائي إحالة ساركوزي إلى محكمة الجنح بعد أن رفضت محكمة التمييز الالتماسات الأخيرة التي تقدم بها لتجنب المحاكمة، لتكون المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا التي سيحاكم فيها رئيس سابق بتهم فساد.

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