بلدي غريان ينفي ما يتردد بشأن سيطرة مليشيات على المدينة

أكد المجلس التسييري لبلدية غريان أن الأوضاع الأمنية في المدينة تحت السيطرة، وأنه لا صحة للأخبار المتداولة من قبل وسائل الأعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس عبر صفحة البلدية على فيسبوك، أن ما يتناقل من أخبار ما هو إلا إشاعات كاذبة، تهدف للفتنة وترويع اهالي المدينة، مجددا التأكيد على أن غريان تنعم بالأمن بفضل جيشها واهلها الشرفاء.

وكانت أنباء قد ترددت عن حدوث اشتباكات وسط مدينة غريان وسيطرة بعض المليشيات على ميدان الشهداء وعمارة التأمين.

