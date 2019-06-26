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روسيا اليوم: أنباء عن سيطرة قوات حكومة الوفاق على مناطق بمدينة غريان والحاسي يتحدث عن خيانة – فيديو

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / روسيا اليوم
روسيا اليوم
مصدر الخبر / روسيا اليوم

قالت مصادر ليبية إن قوات حكومة الوفاق في ليبيا سيطرت على مدينة غريان الواقعة في الجبل الغربي إلى الجنوب من طرابلس.

وأفاد مراسل قناة روسيا اليوم، نقلا عن مصادر أن حكومة الوفاق الليبية سيطرت على 90% من غريان وليست المنطقة كلها، موضحا أن السيطرة على المنطقة خطط له منذ عدة أيام.

لــــحظة الــــرماية من اهالي غريان ع رتـــل هارب تابـع للكرامــــة

Posted by ‎هنا سوق الخميس امسيحل‎ on Wednesday, June 26, 2019

قائد غرفة عمليات الجيش الوطني في غريان: تعرضنا لخيانة
وأشارت المصادر إلى أن القوات تسيطر على غرفة العمليات الرئيسة التابعة “للجيش الوطني الليبي”، موضحة أن اللواء عبد السلام الحاسي قائد الغرفة يتحدث عن خيانة.

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وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة “للجيش الوطني الليبي” اللواء أحمد المسماري، أن هناك محاولة من بعض العناصر لزعزعة الأمن في منطقة غريان، موضحا أن المعارك لا تزال مستمرة.

ونوه المسماري بأن: “هناك معارك قوية في مطار طرابلس الدولي وأفشلنا 30 محاولة لقوات الوفاق لاقتحام المطار”.

وتابع أنه: “هناك محاولات لزعزعة الأمن في جبل غريان وتوجد “خلايا نائمة” بمنطقة القواسم يتم التعامل معها الآن”.

المصدر: روسيا اليوم

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روسيا اليوم

روسيا اليوم

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  • اللواء عبدالسلام الحاسي يخبر وكالة أنباء روسيا أن الغرايانه خانوا جيش حفتر. الغرايانه اشاوس ولا يخونوا ولا يغدروا ابدا ولكن حفتر وجيشه دخل عليهم بغتة وشردهم وهاهم اليوم ينتصروا والله لو كانوا يعرفون أهالي غريان زي ما نحن نعرفهم ما كانوا يدخلوها غريان ليست درنه وكذلك أهالي درنه اشاوس ولكن هو القواد حاصرهم 4 سنوات مازال الهبك مازال توا تشوفوا وتتعلموا دروس القتال والنفير وتسويق الحروب من الغرايانه أنفسهم! [email protected]؟؟؟

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