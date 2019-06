المتوسط

أكد مدير الإدارة العامة لتقييم القطاع العام بديوان المحاسبة “عبد الرزاق البيباص”، على شفافية الإجراءات المتبعة من طرف اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بالخارج.

وشدّد على أهمية تنظيم العمل باستخدام منظومة إلكترونية تساهم في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك جاء عبر كلمة ألقاها “البيباص” خلال الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج حضره ممثلين عن ديوان المحاسبة، وقال فيها “نعدكم بالإصلاح، كما لن نتخلى عن واجبنا الوطني وسنتعاون معكم لمعالجة الخلل وسد ثغرات الفساد وضمان حصول المرضى على حقوقهم من الخدمات الطبية”، مؤكدًا أن “الجهود الرامية إلى الإصلاح “ستنجح بتظافر الجهود وتوحيد الصفوف” على حد تعبيره.

يشار إلى أن هذا الاجتماع ليس الأول الذي يعقده أعضاء اللجنة بحضور مسؤولين من الأجهزة والسلطات العليا بالدولة، إذ حضر عدد من أعضاء مجلس النواب بعضًا من الاجتماعات الدورية السابقة للجنة.

هذا وقد بينت اللجنة في محضر اجتماعها أن أعضاء اللجنة أطلعوا ممثلي ديوان المحاسبة على آلية عمل اللجنة الاستشارية العليا للعلاج ومدى تقيدها بالإجراءات الصحيحة في دراسة الملفات المحالة إليها وسرعة إنجازها للمهام المناطة بها.

وينتظر أن تنتهي اللجنة خلال الأيام القادمة من إحالة محضرها الـ 18 إلى إدارة الشؤون العلاجية لتعمل الأخيرة على استكمال إجراءات علاج المرضى المحالين وفق المحضر بالداخل أو الخارج، كما توشك اللجنة على الانتهاء من دراسة 321 ملفًا آخر أحيل عن طريق اللجان الفرعية المفعلة بالمستشفيات الواقعة بالمنطقة الشرقية.

The post ديوان المحاسبة يؤكد شفافية التعامل مع ملفات المرضى المحالين للعلاج بالخارج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية