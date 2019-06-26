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مشروع استثماري جديد بالشراكة بين النادي الأهلي وشركة الجبل الأخضر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

بحضور رئيس مجلس الأدارة وأعضاء مجلس الإدارة ، وعن المكتب القانوني معاذ الطشاني ، والمهندس محمود السوكني و المهندس مفتاح بودجاجة عن المكتب الإستشاري بالنادي .

وعن شركة الجبل الأخضر : رئيس مجلس الإدارة الأستاذ اكرم بدر وعضو مجلس الإدارة خليفه ابريدان هويدى ، والمدير القانوني عيسي ابوغزاله وعضو المراقبة ، فوزى بومليحه وعن الشؤون الإدارية محسن ابو خضره .

عًقد الأمس إحتماع بين مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الجبل الأخضر التابعة لصندوق الإنماء ، بمقر النادي بقاريونس ، جرى خلاله مناقشة إنشاء مشروع إستثماري مشترك متمثل بفندق يقام بأرض النادي بقاريونس ، عرضت فيه الرؤى الخاصة بالمشروع ودراسة خارطة العمل وإعداد تصاميم المشروع ، وسط توافق تام بين الجميع والسعي في قادم الأيام للقيام بخطوات تسرع ولادة المشروع على أرض الواقع .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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