مشروع استثماري جديد بالشراكة بين النادي الأهلي وشركة الجبل الأخضر

بحضور رئيس مجلس الأدارة وأعضاء مجلس الإدارة ، وعن المكتب القانوني معاذ الطشاني ، والمهندس محمود السوكني و المهندس مفتاح بودجاجة عن المكتب الإستشاري بالنادي .

وعن شركة الجبل الأخضر : رئيس مجلس الإدارة الأستاذ اكرم بدر وعضو مجلس الإدارة خليفه ابريدان هويدى ، والمدير القانوني عيسي ابوغزاله وعضو المراقبة ، فوزى بومليحه وعن الشؤون الإدارية محسن ابو خضره .

عًقد الأمس إحتماع بين مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الجبل الأخضر التابعة لصندوق الإنماء ، بمقر النادي بقاريونس ، جرى خلاله مناقشة إنشاء مشروع إستثماري مشترك متمثل بفندق يقام بأرض النادي بقاريونس ، عرضت فيه الرؤى الخاصة بالمشروع ودراسة خارطة العمل وإعداد تصاميم المشروع ، وسط توافق تام بين الجميع والسعي في قادم الأيام للقيام بخطوات تسرع ولادة المشروع على أرض الواقع .

