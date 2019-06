التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف جلاله”، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا السيدة “بيرينجير بولييوسفي”،وبحضور وزير الحكم المحلي “ميلاد الطاهر”،حيث تناول اللقاء الصعوبات التي تواجه النازحين خاصة المتواجدينبمراكز الإيواء، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت “يوسفي”، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، آلية الدعم والاستجابة الإنسانية للصندوق في البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين.

وشددت على ضرورة الاستجابة لاحتياجات نازحي غات، مؤكدة على دور الصندوق في التنسيق من خلال فريق عمل الطوارئ الذي تشرف عليه وزارة النازحين.

ويعمل الصندوق بالشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية للاستجابة الاحتياجات الملحة للنازحين،وشركائه من المجتمع المدني في تنفيذ برامج دعم نفسي واجتماعي،بالإضافة إلى لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية داخل وخارج مراكز الإيواء.

The post جلاله يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية