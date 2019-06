نشوب حريق بمحطة كهرباء سور الرياضية

المتوسط

نشب حريق بمحطة كهرباء سور الرياضية سعة 1500 كيلو فولت أمبير بمنطقة كشلاف.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه نتيجة للمشاكل الفنية التي تحدث خلال مرحلة عودة التيار الكهربائي بعد انتهاء فترة طرح الاحمال نشب حريق بالمحطة.

وأضافت أنه بمجهودات فنيي ومهندسي دائرة توزيع حي الاندلس وبتعاون فرقة الاختبارات تم استبدال وتنفيذ عدد (5) وصلات 240 مم ضغط منخفض وعدد (2) رؤوس كوابل بعد الانتهاء من أعمال الحفر والصيانة والسيطرة الكاملة على الحريق.

