بالرغم من نفي المسماري..”بركان الغضب” تؤكد سيطرتها على غريان

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات عملية بركان الغضب التابع للقوات الموالية لحكومة الوفاق، أن “القوات تبسط سيطرتها على غريان وفندق الرابطة ومستشفى المدينة و مراكز السيطرة بالمدينة”.

وأكمل المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، أن ” القوات اقتحمت مقر غرفة العمليات التابع للواء عبد السلام الحاسي بعد انسحابه”.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش قد أكد أن مدينة غريان مازالت تخضع تحت سيطرة الجيش ولم ينسحب منها .

