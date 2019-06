“سلامة” يلتقي وزير الخارجية الإيطالي يوم الجمعة المقبل

المتوسط:

أعلنت السلطات في روما أن وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي سيعقد اجتماعا بمقر الوزارة (قصر فارنيزينا) مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم الجمعة المقبل.

ويسعى سلامة، الذي أجرى مؤخراً جولة في المنطقة الشرقية في ليبيا التقى خلالها المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للدفع مجدداً باتجاه الحل السلمي.

وكانت بعثة الامم المتحدة قد ذكرت أن الاجتماع مع حفتر “تطرق الى الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا والى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي”.

