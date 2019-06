“لجنة طوارئ الوفاق” تناقش مقترح تأسيس مراكز للإيواء في عدد من المدن

المتوسط:

عقدت لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق اليوم اجتماعها الدوري الثامن والثلاثين اليوم الأربعاء، والذي ناقشت فيه العديد من الملفات المهمة بحضور مندوبين عن جهاز تطوير المراكز الإدارية، وجهاز تشغيل مشروعات الإسكان والمرافق، ومصلحة أملاك الدولة.

وناقش الحضور م المقترح الخاص بإنشاء مراكز للإيواء في عدد من المدن، والتي يمكن استخدامها حتى على المدى البعيد كمراكز للإقامة في شتى المناسبات والأحداث، وليس فقط في الأزمات.

كما اجتمعت اللجنة مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بتسهيل مهام المجلس في طرابلس، واطلعت على بعض الملاحظات التي أبداها الأعضاء فيما يتعلق بالأزمة التي تعيشها طرابلس .

