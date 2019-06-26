الثني يتابع عمل بلدية بنغازي واحتياجاتها ومشاريعها

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم، على سير العمل في بلدية بنغازي، ومشاريعها، وذلك خلال اجتماعه مع عضوي مجلس النواب عن الدائرة، يوسف العقوري، وعائشة الطبلقي.

الاجتماع بحث آلية إعادة تشغيل المصانع الواقعة في نطاق البلدية، والحلول الجذرية لإعادة تفعيلها، كما تم التطرق إلى سبل إنهاء مشاكل الباحثين عن العمل، وتوفير التعيينات لهم.

كما بحث الاجتماع مشكلة جوازات السفر، وصعوبة الحصول عليها من فروع المنطقة الشرقية، حيث طالب الثني بإيجاد حل للمشكلة، أو التعاقد مع شركة متخصصة لوضع حل جذري لها.

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