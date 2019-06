برلماني إيطالي: كفانا غضّاً للطرْف عن تعذيب المهاجرين بليبيا

المتوسط:

أكد البرلماني الإيطالي المعارض عضو لجنة العدل في النواب، كارميلو ميتشيلي ، لا “يمكن الاستمرار بغض الطرف عن تعذيب المهاجرين في ليبيا”.

وأضاف ميتشيلي ، أنه يطالب الحكومة الإيطالية بمواصلة دعم وتمويل نظام اعتراض المهاجرين وخفر السواحل الليبي، يعني الاشتراك بالمسؤولية عن أعمال العنف والتعذيب والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي يعانيها المهاجرون أثناء إقامتهم في مراكز الاحتجاز”، التي “يتم إرسالهم إليها عند وقفهم وإعادتهم إلى ليبيا”.

وقال ميتشيلي ، ” أنني أشاطر موقف من يطالب إيطاليا بمواصلة مهمتها الدولية في ليبيا، من خلال تعليق المهمة الثنائية في مجال دعم خفر السواحل الليبي، وعلى وجه السرعة”.

